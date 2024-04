Nie żyje Franciszek Tokarski. Młody piłkarz miał zaledwie 14 lat

W grudniu ubiegłego roku doszło do tragicznego wypadku. Franciszek, wracając ze szkoły do bursy, w której mieszkał, został potrącony przez samochód. I to - warto podkreślić - na przejściu dla pieszych. Młody piłkarz od razu przetransportowany został do szpitala, gdzie przeszedł kilka bardzo poważnych operacji.