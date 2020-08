Finał poszukiwań 23-letniego Dominika Kaczora okazał się tragiczny. Ciało bramkarza Klimontowianki Klimontów znaleziono w czwartek w południe w Holandii.

Koszmarne wieści przekazał klub w którym występował Kaczor, Klimontowianka Klimontów, grający w świętokrzyskiej lidze okręgowej.

"Nie ma słów które to opiszą, nie ma łez które okażą Nasz ból. Akcja poszukiwawcza Naszego przyjaciela została zakończona. Dziś o godzinie 12.30 w De Schatberg w Sevenum, znaleziono zwłoki Dominika" - przekazał klub w mediach społecznościowych.



- Jesteśmy wstrząśnięci. Trudno się z tym pogodzić. To ogromna strata. Młody, wspaniały człowiek - mówił łamiącym się głosem Piotr Ziomek, kierownik drużyny Klimontowianki. - Brakuje słów, żeby wyrazić to, co czujemy. Życie było przed nim...

23-latek był poszukiwany od kilku dni. Ostatnio widziano go 1 sierpnia w Holandii.



Niedawno klub Kaczora opublikował gorący apel z prośbą o pomoc w znalezieniu Dominika. W sprawę zaangażowały się niemal wszystkie ogólnopolskie media. Niestety zakończyła się tragicznym finałem...

WG