Nie żyje bramkarz Barcelona SC. Tragiczne okoliczności śmierci

Justin Cornejo należał do czołowych bramkarzy młodego pokolenia w swojej ojczyźnie. Ogromne umiejętności pokazywał już od pierwszych treningów, dzięki czemu zaufał mu jeden z najbardziej utytułowanych klubów w kraju. Mowa o Barcelona SC, czyli wielokrotnym mistrzu Ekwadoru. W obecnie trwającym sezonie golkiper był co prawda trzecim wyborem szkoleniowca, lecz jego wsparcie podczas przygotowań do kolejnych spotkań okazywało się bezcenne. Pomimo braku regularnej gry w najwyższej klasie rozgrywkowej, zainteresowała się nim reprezentacja. Dwudziestolatek występował w juniorskiej kadrze. Niestety nie będzie mu dane zagrać wśród seniorów.

