Nie żyje autor słynnego zdjęcia bramkarza. Co kryje się za jego historią?

Stanislav Tereba to pierwszy w historii Czechosłowacji zwycięzca najważniejszego konkursu dla fotoreporterów na świecie - World Press Photo. Związany z Pragą fotoreporter zmarł we wtorek 17 stycznia i i pozostawił po sobie kolekcję wyjątkowych zdjęć, w tym zdjęć sportowych. Najsłynniejsze wśród nich, za które wygrał World Press Photo 1959, to zdjęcie "Bramkarz w deszczu". Jaka historia kryje się za tą fotografią i jak Stanislav Tereba zdobywał sławę jako fotoreporter?