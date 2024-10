Aleksander Pietrzykowski był postacią kultową wśród mieszkańców Piasków, dzielnicy Czeladzi. Urodził się w 1924 roku i od najmłodszych lat był związany z Górnikiem Piaski. W wieku 13 lat zaczął grę jako trampkarz. Grał na pozycji napastnika i skrzydłowego. Miał ksywkę "Czarny", ze względu na kolor włosów. - Miałem 13 lat, a grali ze mną ludzie, którzy byli już po trzydziestce: Kiełb, Krauze, Wójtowicz. Starzy piłkarze nauczyli mnie piłki - opowiadał w "Przeglądzie Sportowym Onet". Grę w piłkę łączył z pracą w kopalni, podobnie jak wielu innych zawodników klubu. Pracował w dozorze i codziennie zjeżdżał na dół. Po zakończeniu gry w piłkę przez wiele lat udzielał się jako działacz i to dzięki niemu stanął budynek klubowy, który służy Górnikowi do dziś. Kilka lat temu niestety zaczęły się jego problemy ze wzrokiem, a historia legendy Górnika Piaski obiegła całą Polskę.

Stracił wzrok, ale nigdy nie opuścił meczu Górnika Piaski

- Na jedno oko nie widzi w ogóle, a na drugie bardzo słabo. Dostrzega tylko zarysy i kontury. On tak naprawdę nie ogląda już meczów. Będąc na stadionie pyta, którzy to nasi. Gdy spacerujemy wokół trybun, to ktoś zawsze coś opowie. Tata pewnie gdzieś w głowie wyobraża sobie wtedy, co dzieje się na boisku - mówił Marcin Pietrzykowski.