Dramat Luke'a Abrahamsa zaczął się w połowie zeszłego miesiąca. Jak opisuje brytyjski "Independent", 20-letni piłkarz zgłosił się w styczniu do lekarza z Penvale Medical Center i skarżył się na silny ból gardła. Zdiagnozowano u niego zapalenie migdałków. Kilka dni później stan młodego mężczyzny gwałtownie się pogorszył. Rodzice - Richard Abrahams i Julie Needham - zabrali go do szpitala, lecz odesłano ich z kwitkiem. Nie wykonano żadnych dodatkowych badań. Wrócili do domu, gdzie objawy u Luke'a nasiliły się.