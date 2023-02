Ajax w weekend pokonał u siebie 3:1 RKC Waalwijk , co pozwoliło mu utrzymać trzecie miejsce w ligowej tabeli. Uwaga holenderskich mediów zamiast na wyniku, skupiła się jednak na Dusanie Tadiciu , a konkretnie jego opasce. Jako jedyny bowiem nie miał ubranej opaski wspierającej ofiary niedawnego trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii.

Eredivisie. Wesley Sneijder wściekły na władze Ajaksu za brak udziału w akcji wspierającej Turcję i Syrię

- Wszyscy oprócz kapitana Ajaksu nosili specjalną, aby wesprzeć ocalałych z trzęsienia ziemi w Syrii i Turcji. Bardzo fajna inicjatywa zapoczątkowana przez mojego przyjaciela Tarika Diwarci z uniwersytetu w Utrechcie. Poprosił mnie, abym go wsparł i tak też zrobiłem - powiedział w holenderskiej telewizji Wesley Sneijder, który w barwach Ajaksu występował w latach 2002-2007.

38-latkowi nie spodobało się zachowanie klubu. - Taka była decyzja władz klubu. Nie wiem, dlaczego tak zdecydowali, ale trzeba spojrzeć na kapitanów, którzy mieli opaski. Uczestniczyło 17 klubów, za co serdecznie dziękujemy. Może w Ajaxie są zawodnicy, którzy chcą przekazać koszulki - powiedział nawiązując do innej akcji, w której zawodnicy mają przekazać swoje koszulki do licytacji, a zysk zostanie przekazany organizacji humanitarnej, pomagającej w odbudowie zniszczeń na terenach dotkniętych trzęsieniem ziemi.