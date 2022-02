W weekend symbolicznie na wielu polskich stadionach były nawiązania do agresji na Ukrainę. Kolejka ekstraklasy została rozegrana pod hasłem #SolidarniZUkrainą. Piłkarze stawali ramię w ramię z napisami np. "Nigdy więcej wojny" i zapowiadały pomoc w praktyce. Np. Stadiony Lecha i Śląska zostały podświetlone na żółto-niebiesko, a przed meczem Pogoni na kibiców czekały opaski w narodowych kolorach Ukrainy.

Wojna na Ukrainie. Pomoc od słów do gestów

Co jednak ważniejsze słowa przerodziły się w czyny. Część klubów włączyła się w akcje pomocy. Najczęściej zachęcają do udziału w zbiórkach najbardziej potrzebnych artykułów tj. żywność z długim terminem przydatności (w tym mleko modyfikowane, kaszki dla najmłodszych), baterie, latarki, powerbanki, ładowarki, telefony, koce, śpiwory, opatrunki, lekarstwa czy środki higieny osobistej, w tym pieluchy.

Widzew zachęca kibiców, by przynosili dary do klubowego sklepu i zapowiedział produkcję gadżetów, z których cały przychód zostanie przeznaczony na wsparcie dla Ukraińców. Ambasadorem tej akcji został były piłkarz Andrzej Michalczuk, Ukrainiec z polskim paszportem.

Wojna na Ukrainie. Kluby biorą udział w zbiórkach

"Skontaktowałem się z władzami Metalista Charków i Liwyj Bereha Kijów. Przekazałem wyrazy wsparcia i zadeklarowałem w imieniu klubu pomoc na każdym możliwym polu działalności, zarówno teraz, jak i po wojnie." - napisał na twitterze Mateusz Dróżdż, prezes Widzewa.

W poniedziałek punkt (przy trybunie A kompleksu Legia Tenis od strony ul. Myśliwieckiej) przyjmowania najbardziej potrzebnych rzeczy otworzyła Fundacja Legii. - Kocham mój kraj i szczerze wierzę, że nastąpi pokój. W tym trudnym czasie najważniejsza jest wiara i zjednoczenie. Dziękuje Polakom, że nas tak mocno wspierają - mówi Ihor Charatin, piłkarz Legii.

Już dzień po agresji stadion miejski, na którym gra Wisła Kraków stał się wielkim magazynem, do którego trafiają dary dla Lwowa, miasta partnerskiego. Po drugiej stronie Błoń zbiórkę zorganizowało Stowarzyszenie Cracovia To My.

Wojna na Ukrainie. Propagują miejskie akcje

"W związku z sytuacją, która dzieję się aktualnie w Ukrainie nie pozostajemy obojętni" - stwierdził Górnik Zabrze i przed środowym meczem z Lechem Poznań zorganizował z kibicami zbiórkę najpotrzebniejszych produktów i środków (od godz. 10 w kasie niebieskiej, a od 16 w kasie Torcidy).

Już w sobotę zbiórkę darów rozpoczął Piast Gliwice. Wciąż można je przynosić na stadion przy ul. Okrzei 20 lub na do sklepu klubowego w Centrum Handlowym Forum. Podobnie zrobiło Zagłębie Lubin i będzie zbierał dary przed sobotnim meczem z Piastem.

Wojna na Ukrainie. Śląsk przekazuje pieniądze z biletów

Szeroko o akcji pomocy w Płocku informuje Wisła i zachęca: "W związku z agresją Rosji na Ukrainę jako klub przyłączamy się do apelu prezydenta miasta Andrzeja Nowakowskiego o pomoc dla mieszkańców miasta partnerskiego Płocka, oddalonego o 140 km od Kijowa Żytomierza." Zbiórka była tez prowadzona podczas meczu piłkarzy ręcznych z Tatranem Preszów.

Wymierną finansowo pomoc przekazał Śląsk Wrocław. "19,47 proc. wpływu ze sprzedaży biletów na derby z Zagłębiem Lubin trafi na konto Dortmundzko-Wrocławsko-Lwowskiej Fundacji św. Jadwigi".

Wojna na Ukrainie. Filip Modelski proponuje postawić puszkę w każdej szatni

Filip Modelski, obrońca Bruk-Betu Termaliki Nieciecza zaproponował, by podczas najbliższej kolejki ligowej na szczeblu centralnym w każdej szatni stanęła skarbonka. "To będą 54 szatnie. Postawmy w nich puszki, do których zbierzemy pieniądze na pomoc owładniętej wojną Ukrainie. To nie czas na udawanie, że problemu nie ma. Musimy mu stawić czoła, bo - kogo jak kogo - ale nas na to stać. Wszyscy widzimy, co teraz dzieje się na Ukrainie. Władimir Putin zabija bezbronnych ludzi."

W niższych ligach poza Widzewem, także rywal zza miedzy, a właściwie Stowarzyszenie Kibiców ŁKS dołącza do akcji pomocy. "Wraz ze wszystkimi sekcjami sportowymi klubu i w porozumieniu z władzami miasta otwieramy punkt zbiórki w sklepie kibiców ŁKS (na stadionie)".

Lider pierwszej ligi Miedź Legnica wraz z Fundacją Votum organizuje pomoc dla Ukrainy. Od wtorku w zbiórkę zaangażuje się Korona Kielce. Wyżej wymienione produkty można przynosić do Sklepu Kibica. Przed meczem z Podbeskidziem Bielsko-Biała GKS Tychy zachęcał, by przynosić najbardziej potrzbne artykuły.