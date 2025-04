Nie tylko finał Pucharu Polski. Wieści ws. Marciniaka z Europy, poprowadzi ostatni mecz w sezonie

Wiadomo już, że Szymon Marciniak został wyznaczony do poprowadzenia finału Pucharu Polski pomiędzy Legią Warszawa a Pogonią Szczecin, który zostanie rozegrany tradycyjnie 2 maja na PGE Narodowym. To jednak nie koniec wieści o najlepszym polskim arbitrze. Właśnie dotarły do nas informacje z Albanii, że to właśnie Marciniak będzie głównym sędzią spotkania kończącego rozgrywki w tym kraju.