Nie przedłużył kontraktu z Legią. Ma już nowy klub. "Szczegóły ustalone"

Szymon Łożyński

Szymon Łożyński

Marek Papszun odsunął go od pierwszego składu, ale Legia i tak chciała przedłużyć z nim kontrakt. Później bramkarz wróci nawet do treningów z klubem, ale zwrotu akcji ws transferu nie będzie. Wszystko na to wskazuje, że Kacper Tobiasz już znalazł nowego pracodawcę, a swoją karierę będzie kontynuował poza PKO Ekstraklasą.

Kacper Tobiasz w zielonej bluzie z numerem 91 na fioletowej narzutce, stoi przy szklanych drzwiach stadionu.
Kacper TobiaszSOPA ImagesGetty Images

Gdy Marek Papszun dołączył w przerwie zimowej do Legii Warszawa, jedną z jego pierwszych decyzji było odsunięcie od pierwszego składu Kacpra Tobiasza. Młody bramkarz nie odzyskał miejsca w bramce już do końca sezonu.

Co prawda Legia, według medialnych doniesień, zaoferowała Tobiaszowi nowy kontrakt, ale 23 latek nie przyjął zaproponowanych warunków. Zdecydował się swoją karierę kontynuować w innym klubie i rozpoczął poszukiwania.

Zobacz również:

Robert Lewandowski
Robert Lewandowski

Transfer Lewandowskiego i już rewolucja. Tytuł w cztery miesiące

Wojciech Kulak
Wojciech Kulak

Co prawda niedawno Tobiasz gościnnie znów trenował z Legią, ale nie była to jednak zapowiedź nagłego zwrotu akcji w jego sytuacji transferowej. Wygląda na to, że młody jeszcze bramkarz znalazł nowego pracodawcę i swoją karierę ma kontynuować w tureckiej ekstraklasie.

Wyścig po Tobiasza. To oni go wygrali

Jak poinformował serwis reformhaber.com, Kacper Tobiasz jest o krok od podpisania umowy z Gaziantep FK, 12 zespołem poprzedniego sezonu tureckiej ligi, którego barwy reprezentuje już inny Polak, Kacper Kozłowski.

"Klub analizował opcje z Chorwacji, ale ostatecznie skupił się na polskim bramkarzu. Wszystkie szczegóły kontraktu zostały ustalone z 23-latkiem" - podkreślili tureccy dziennikarze i dodali, że do podpisania umowy zostały już tylko testy medyczne.

Miejscowi dziennikarze podkreślili też, że działacze Gaziantep FK nie byli jedynymi, którzy byli zainteresowani zakontraktowaniem Tobiasza. Chęć podpisania umowy z Polakiem wyrażali też przedstawiciele takich klubów jak: angielski klub Middlesbrough czy potentat z Bułgarii Ludogorec Razgrad. Wyścig wygrali jednak tureccy działacze.

Zobacz również:

Marek Papszun
Ekstraklasa

Oblana próba generalna Legii. Papszun ma wiele powodów do zmartwień

Bartłomiej Wrzesiński
Bartłomiej Wrzesiński


Lukas Podolski: Nie ma się czego bać, w piłce nożnej wszystko jest możliwe. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja