Czy jedna kobieta może ujarzmić kilkudziesięciu spoconych i nierzadko rozwścieczonych facetów? Jeśli posiada gwizdek, kartki, doświadczenie, a ponadto wrodzony wdzięk i dużą wiedzę na temat przepisów gry w piłkę nożną, okazuje się, że bez większych problemów przywoła do porządku nawet największego buntownika. Poznajcie Karolinę Bojar-Stefańską, najpopularniejszą sędzię piłkarską w Polsce.

Karolina pochodzi z Krakowa i, jak przyznaje, nigdy nie przypuszczała, że zostanie sędzią, tym bardziej, że nie grała w piłkę nożną. Uprawiała lekkoatletykę, ale odniesiona kontuzja pokrzyżowała jej dalsze plany związane z królową sportu.

- Wiedziałam, że bez sportu nie będę potrafiła żyć. To będzie zbyt duża wyrwa w moim życiu. Dlatego musiałam znaleźć jakiś substytut. Mój dziadek był sędzią piłkarskim, więc dla mnie było to naturalne zajęcie. Pomyślałam: co mi szkodzi?. I zapisałam się na kurs sędziowski - mówi w rozmowie ze Styl.pl Karolina.

Początki nie należały do łatwych. Karolina wspomina jeden z meczów, podczas którego doszło do niemiłego incydentu. Trenerowi pewnej drużyny puściły nerwy, więc postanowił rozładować swoje emocje na Karolinie. - Odgwizdałam słuszny rzut karny. Trener zespołu gości wbiegł na murawę i zwrócił się do mnie taką wiązanką przekleństw, której nigdy w życiu nie słyszałam - dodaje.

Zobacz reportaż z cyklu "Płeć: Kobieta. Moc: Petarda", którego bohaterką jest sędzia piłkarska Karolina Bojar-Stefańska:

