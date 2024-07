Nie poradził sobie w USA. Wraca do Ekstraklasy, znamy kulisy transferu

Ravas do Widzewa przyszedł zimą 2021 roku, kiedy łódzki klub był jeszcze w pierwszej lidze. Został ściągnięty awaryjnie, bo dwóch bramkarzy doznało kontuzji. Szybko okazało się, że to strzał w dziesiątkę. Słowak przez dwa lata był podstawowym bramkarzem Widzewa. W sezonie 2022/2023 już w Ekstraklasie zachował 12 czystych kont - lepsi byli tylko Vladan Kovacević i Filip Bednarek (po 16). Trafił też do reprezentacji Słowacji, ale co ciekawe jeszcze w niej nie zadebiutował. Znalazł się za to w kadrze na mistrzostwa Europy w Niemczech.

Reklama