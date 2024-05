Bellingham na drodze do Złotej Piłki, ale...

- Ludzie mnóstwo mówią o Bellinghamie i zasłużenie. Ludzie mnóstwo mówią o Mbappé i zasłużenie. Ale błagam was... Vinicius Junior. Niech to, co robi Vini nie przejdzie niezauważenie. Dla mnie to jego zespół. On i Mbappé to dwójka najlepszych zawodników na świecie, Bellingham jest trzeci. I wygląda na to, że cała trójka może zagrać w następnym sezonie w jednym klubie - powiedział legendarny francuski snajper zaraz po meczu z Bayernem Monachium na antenie CBSSSports Golazo.