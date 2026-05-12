Nie ma już wątpliwości, jest komunikat ws. Bednarka. To padło o Polaku

Paweł Czechowski

FC Porto ma za sobą naprawdę dobry sezon, w trakcie którego "Smoki" przypieczętowały sięgnięcie po pierwsze od czterech lat mistrzostwo kraju. Sukces ten udało się osiągnąć przy wyraźnym udziale trójki Polaków - Jakuba Kiwiora, Oskara Pietuszewskiego oraz Jana Bednarka. Ostatni z nich przy tym właśnie został wyróżniony przez ligę w naprawdę wyjątkowy sposób.

Jan Bednarek w niebieskim stroju sportowym klaszcze, stojąc na stadionie podczas meczu.
Jan BednarekMiguel LemosAFP

FC Porto po kilku latach posuchy jeśli mowa o rozgrywkach ligowych w końcu zdobyło kolejne - łącznie już 31. w swych dziejach - mistrzostwo kraju, pieczętując tytuł już na początku maja wygraną nad FC Alverca.

"Smoki" zrobiły to mając w swym składzie niemałą "polską kolonię", bowiem od pewnego czasu w ich szeregach występuje aż trzech Polaków - Oskar Pietuszewski, Jakub Kiwior i Jan Bednarek, mocno chwaleni za swoją grę. "Bedi" nawet w ostatnim czasie został w wyjątkowy sposób wyróżniony przez Portugalczyków.

Jan Bednarek wyróżniony. "Polska ściana" znów zachwyciła

W poniedziałkowy wieczór Liga Portugal ogłosiła bowiem oficjalnie w mediach społecznościowych, że Bednarek otrzymał nagrodę obrońcy miesiąca za kwiecień - wyróżnienie to przyznano mu w drodze głosowania trenerów uczestniczących w rozgrywkach. "Polska ściana" - tak przy tym nazwano, nie po raz pierwszy zresztą, 30-latka.

Dla defensora to bez dwóch zdań miły akcent po strasznych chwilach, jakie przeżył niedawno z rodziną - warto bowiem przypomnieć, że dom Jana Bednarka stał się celem włamania, a złodziej - złapany na gorącym uczynku - miał grozić piłkarzowi i jego bliskim nożem. Nikomu na szczęście nic się nie stało, ale był to z pewnością incydent, o którym futbolista będzie chciał jak najszybciej zapomnieć.

Liga Portugal: FC Porto kończy sezon potyczką z Santa Clarą

FC Porto tymczasem ma w tym sezonie do rozegrania już wyłącznie jeden mecz - 16 maja zmierzy się z ekipą Santa Clary, znajdującej się obecnie na 12. miejscu w tabeli, ale mającej już pewność w kwestii utrzymania na najwyższym stopniu rozgrywek.

Warto przy tym nadmienić jeszcze jeden ciekawy fakt - w Lidze Portugal tylko jeden zespół obecnie może poszczycić się brakiem porażki w bieżącej kampanii i jest to Benfica, która... może zakończyć granie jako trzeci klub w tabeli, nie tylko za Porto, ale i Sportingiem. Piłka bywa przewrotna...

