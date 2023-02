Nie do wiary gdzie trafił wizerunek Szpakowskiego! W sieci krąży już foto

Wydawać by się mogło, że Dariusza Szpakowskiego - legendarnego komentatora i obieżyświata - nic nie jest w stanie już zaskoczyć. Czegoś takiego, co wymyślił jeden z jego sympatyków, trudno było jednak się spodziewać. Chodzi o... wytatuowany wizerunek popularnego sprawozdawcy na obu udach. Zdjęcia artystycznego dzieła trafiło już do sieci i robi prawdziwą furorę.