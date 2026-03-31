Nie czekali na baraże. Szef FIFA ogłasza: "Oni zagrają w finałach MŚ"

We wtorek Iran rozegrał towarzyskie spotkanie z Kostaryką. Areną potyczki była turecka Antalyia. Drużyna z Azji rozgromiła rywala 5:0.

Mecz oglądał na żywo Gianni Infantiono. Zaraz potem szef FIFA złożył w rozmowie z dziennikarzami solenną deklarację. Jego słowa cytują dzisiaj wszystkie agencje informacyjne.

Mundial 2026. Szef FIFA: Iran zagra w mistrzostwach świata zgodnie z planem, czyli w USA

W ostatnim dniu lutego na Bliskim Wschodzie rozpętała się wojna. Połączone siły Stanów Zjednoczonych i Izraela zaatakowały Iran. Już w pierwszym dniu nalotów zginął najwyższy przywódca duchowy narodu Ali Chamanei.

Start irańskiej reprezentacji w tegorocznym mundialu początkowo wydawał się scenariuszem nierealnym. Potem stanął pod ogromnym znakiem zapytania. Grupowe mecze z Nową Zelandią i Belgią zaplanowano w Los Angeles. Stracie z Egiptem - w Seattle.

Iran wystosował wniosek o przeniesienie spotkań na teren Meksyku. FIFA nie przychyliła się jednak do prośby. Nie zmieniła tego wypowiedź Donalda Trumpa, który oświadczył, że irańscy piłkarze będą mile widziani na mundialu, ale... odradza im udział ze względów bezpieczeństwa.

Infantino jest zdeterminowany, by w planie gier niczego nie zmieniać. - Iran zagra na mistrzostwach świata. Jesteśmy zachwyceni, bo to bardzo silna drużyna. Mecze zostaną rozegrane tam, gdzie powinny, zgodnie z terminarzem. Nie ma planu B, nie ma planu C, nie ma planu D - zakomunikował we wtorek, cytowany przez AFP.

Jednocześnie w sieci pojawiają się fragmenty wywiadu, jakiego szef FIFA miał udzielić mediom pracującym dla irańskiej federacji.

- Od teraz aż do mistrzostw świata zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby wspierać irańską reprezentację - miał oznajmić Infantino. - Jeśli chcecie zorganizować obóz treningowy lub jeśli pojawi się jakikolwiek problem związany z wyjazdem za granicę, cokolwiek to będzie, pomogę wam. Kiedykolwiek zechcecie, będziemy w kontakcie. Jestem do waszej dyspozycji.

Finały MŚ odbędą się w dniach 11 czerwca - 19 lipca. Turniej rozegrany zostanie w USA, Kanadzie i Meksyku. Po raz pierwszy w globalnym czempionacie weźmie udział 48 drużyn.

Donald Trump i Gianni Infantino Stephanie Scarbrough East News

Gianni Infantino, szef FIFA AFP

