Nie chciały go Legia i Lech. Dziś zagrał w historycznym meczu w pucharach

To miał być transfer lata w naszym kraju: w maju Pedro Tiba zdobył z Lechem mistrzostwo Polski, chwilę później miał podpisać lukratywny kontrakt z Legią Warszawa. Nie podpisał go jednak, bo nie chciał zgodzić się na zmiany w umowie. Wrócił więc do Portugalii, do klubu Gil Vicente. I dziś zadebiutował w historycznym pojedynku "Kogutów" - pierwszym w europejskich pucharach.

Zdjęcie Pedro Tiba (z prawej) w maju opuścił Lecha - na zdjęciu z Darko Jevticiem / Andrzej Grupa / INTERIA.PL