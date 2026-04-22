Nie było finału z reprezentacją Polski. Spadła "głowa" trenera. Jest komunikat

Serhij Rebrow objął reprezentację Ukrainy w czerwcu 2023 roku, zastąpił tymczasowego selekcjonera Rusłana Rotana. W tym czasie do teraz poprowadził zespół w 34 meczach, zanotował średnią punktową na poziomie 1,65. W pierwszych 12 spotkaniach przegrał tylko z Polską na PGE Narodowym i z Włochami na San Siro. Później było trochę gorzej.

Pojechał z kadrą na mistrzostwa Europy 2024, w grupie z Belgią, Słowacją i Rumunią zdobył 4 oczka, czyli dokładnie tyle samo, ile każdy z oponentów. O awansie decydował więc bilans bramkowy, a jego gracze jako jedyni mieli go ujemny, więc nie przeszli do 1/8 finału. W grupie eliminacyjnej do mistrzostw świata 2026 Rebrow doprowadził do 2. miejsca, co dało miejsce w barażach i to w "polskiej" ścieżce. Nasi wschodni sąsiedzi polegli jednak w półfinale ze Szwedami, późniejszymi pogromcami drużyny Jana Urbana.

Dziękujemy Serhijowi za jego pracę i wkład w rozwój młodych piłkarzy. Dziś musimy iść naprzód i podjąć nowe decyzje, które staną się fundamentem przyszłej reprezentacji

Rebrow żegna się z reprezentacją. Tego nigdy nie zapomni

Dla "Szewy" pewnie to niełatwe rozstanie (w czasach kariery piłkarskiej współtworzył z nim atak kadry narodowej oraz Dynama Kijów), choć nie jest całkowite. Rebrow pozostaje przecież na stanowiskach wiceprezesa związku i członka Komitetu Wykonawczego.

- Jestem wdzięczny całemu zespołowi i kibicom za etap, który przeszliśmy. To była trudna droga, pełna zwycięstw i porażek, ale Ukraińcy wspierali reprezentację przez cały czas. Tych chwil jedności nigdy nie zapomnę i zawsze będę za nie wdzięczny. Chciałbym również podziękować UAFA za współpracę i nieustanne wsparcie - przekazał w oświadczeniu sam trener.

Nazwisko nowego szkoleniowca kadry zostanie podane w późniejszym czasie.

Serhij Rebrow FRANCK FIFE AFP

