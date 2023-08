Nie będzie głośnego powrotu do Wisły Kraków, kibice zawiedzeni. Królewski zabrał głos

Jarosław Królewski zgasił wszelkie nadzieję kibiców Wisły Kraków, którzy realnie liczyli na powrót do ich zespołu gwiazdy sprzed lat. Prezes "Białej-Gwiazdy" przekazał za pośrednictwem Twittera, że ostatecznie nie dojdzie do ponownego nawiązania współpracy z Polem Llonchem. Piłkarz, który w ostatnich latach reprezentował barwy holenderskiego Willem II, w klubie spod Wawelu występował od stycznia 2017 do czerwca 2018.