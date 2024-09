Nicola Zalewski znów zmienił zdanie. Saga transferowa trwa

Nicola Zalewski zostaje w Rzymie. Polak zmienił zdanie

Aż do września i pierwszej przerwy na kadrę. Wówczas bowiem po Polaka zgłosił się mistrz Turcji, a więc Galatasaray. Według doniesień dziennikarzy Turcy wysłali do Rzymu prywatny samolot, aby Zalewskiego do transferu przekonać, a na stole leżało około 2 miliony euro pensji rocznej, a więc kilka razy więcej, niż obecnie w AS Roma.