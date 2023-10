Twarde stanowisko Nicoli Zalewskiego. Prawnicy piłkarza reagują

Sam Nicola przez media od początku wypuszczał jedną informację. Polak twierdził, że jest niewinny i zapowiadał odpowiednie kroki prawne w stosunku do tych, którzy będą go pomawiać. W czwartek 19 października głos zabrali prawnicy Zalewskiego. - Nicola zaprzecza jakiemukolwiek - nawet najmniejszemu - udziałowi w aferze bukmacherskiej. Jesteśmy upoważnieni do podjęcia działań przeciwko każdemu, kto naruszył jego dobre imię, wizerunek, lub reputację - przekazali, cytowani przez Nicolo Schirę.

Co by nie mówić, trzeba przyznać, że Zalewski już pokazał, że potrafi odciąć się od oskarżeń, jakie stawiano w jego kierunku. Reprezentant Polski pokazał się z fenomenalnej strony podczas meczu eliminacji młodzieżowych mistrzostw Europy. Zalewski był jednym z najlepszych, jeśli nie najlepszym, zawodników na boisku i poprowadził młodzieżową kadrę do imponującego zwycięstwa. Oby tę formę przełożył na występy we włoskiej Serie A u Jose Mourinho.