Nicola Zalewski piłkarzem miesiąca w AS Roma. Wielkie wyróżnienie Polaka

Łukasz Rogowski Piłka nożna

Nicola Zalewski to piłkarz, który nieustannie się rozwija i notuje coraz to lepsze występy we włoskiej AS Roma. Młody Polak odgrywa coraz ważniejszą rolę w zespole prowadzonym przez Jose Mourinho, co doceniają kibice rzymskiego zespołu. W specjalnym głosowaniu fanów AS Romy, Zalewski został wybrany piłkarzem miesiąca.

Zdjęcie Nicola Zalewski w meczu Romy z Hellas Werona / AFP