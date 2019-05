Nico Yennaris powołany do reprezentacji Chin

Urodzony w Anglii Nico Yennaris został pierwszym naturalizowanym piłkarzem, który otrzymał powołanie do reprezentacji Chin.

Zdjęcie Nico Yennaris (z lewej) w walce z Hulkiem /AFP

26-letni zawodnik, znany w tym kraju jako Li Ke, występował w przeszłości m.in. w Arsenalu Londyn i Brentford FC.



Reklama

Grający na pozycji defensywnego pomocnika piłkarz, którego matka pochodzi z Chin, został powołany przez selekcjonera Chińczyków Marcello Lippiego na towarzyskie mecze u siebie z Filipinami i Tadżykistanem - 7 i 11 czerwca.

Yennaris urodził się i dorastał w Anglii, występował w tamtejszej reprezentacji juniorów. W styczniu tego roku podpisał jednak kontrakt z Beijing Guoan i otrzymał obywatelstwo chińskie.

Włączenie Yennarisa do grona kadrowiczów oznacza zmianę w polityce ze strony Chińskiego Związku Piłki Nożnej, który wcześniej opierał się powołaniom do kadry naturalizowanych graczy, choć jest to powszechna praktyka w wielu innych krajach.