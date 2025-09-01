Nici z meczu z Izraelem? Włosi apelują. "Zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego"

Sceptyczne nastawienie w stosunku do Izraela rośnie. Wystarczy wspomnieć, że co chwilę kibice oraz dziennikarze domagają się zawieszenia reprezentacji tego kraju w rozgrywkach międzynarodowych. W grę mogłaby wchodzić też opcja występowania zawodników z Izraela pod neutralną flagą, jak ma to miejsce w przypadku Rosjan i Białorusinów.

Haniebne transparenty izraelskich kibiców. Polacy odpowiedzieli

Presja społeczna rośnie z dnia na dzień, także w świecie sportu. Szczególnie po niedawnych wydarzeniach w europejskich pucharach. Polscy kibice szczególnie pamiętają transparent, który izraelscy fani wywiesili w trakcie meczu eliminacji Ligi Konferencji między Rakowem Częstochowa a Maccabi Hajfą. Wówczas to przedstawili napis "mordercy od 1939".

Kilka dni później kibice, tym razem Hapoelu Beer Szewa, w trakcie półfinałowego meczu Toto Cup z Hapoelem Tel Awiw wywiesili baner uderzający w UEFA. Napisali na nim: "są dwie rzeczy, które trzeba zniszczyć: UEFA i Hamas".

Te wszystkie wydarzenia rozwścieczają kibiców z innych krajów. Do tego stopnia, że tuż przed niedawnym starciem Polski z Izraelem w ramach trwającego EuroBasketu polscy fani wygwizdali hymn swoich przeciwników.

"Zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego". Toczą się losy meczu z Izraelem

Te wszystkie wydarzenia utrudniają w złagodzeniu stosunków z Izraelem. Co więcej, zachęcają władze do nakładania kar oraz odwoływania czy przesuwania spotkań. Teraz dowiadujemy się, że mecz Włochy - Izrael, który miał się odbyć 14 października w ramach eliminacji do MŚ 2026, prawdopodobnie zostanie przełożony.

Za przełożeniem spotkania opowiada się burmistrz miasta Udine, w którym ma zostać rozegrany pojedynek. Alberto Felice De Toni przyznał w wywiadzie dla dziennika "Il Messaggero", że spotkanie to, w czasie konfliktu w Strefie Gazy, może być spotkaniem podwyższonego ryzyka.

Burmistrz Udine uznał, że w związku z rozegraniem meczu Włochy - Izrael istnieje "zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego". De Toni zaproponował w tym samym wywiadzie, by przełożyć spotkanie eliminacyjne do mistrzostw świata i rozegrać je w bardziej stosownym terminie. Jego zdaniem, 14 października nie jest dobrym momentem dla rozegrania tego meczu.

Obawy De Toniego są związane z tym, że starcie Włoch z Izraelem zostałoby rozegrane tydzień po drugiej rocznicy ataku Hamas na Izrael. Włoskie media zauważają, że wątpliwości co do rozegrania meczu w pierwotnym terminie słyszane są już od roku. Dlatego też pojawiła się petycja o odwołanie tego spotkania. Media donoszą, że zebrano już co najmniej 20 tysięcy podpisów.

