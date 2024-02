Nicea gubi punkty. Bułka bez szans

Marcin Bułka spotkanie z Lyonem zakończył bez choćby jednej wykonanej parady, co wiele mówi o jakości gry defensywnej Nicei, ale ta w tym jednym - kluczowym momencie skapitulowała i to sprawia, że Nicea oddala się bardzo od potencjalnej walki o mistrzostwo. Obecnie strata do Paris Saint-Germain wynosi już 11 punktów, a zespół ze stolicy Francji ma do rozegrania mecz w tej kolejce.