Neymar zwijał się z bólu, taki pech gracza. To był dopiero początek dramatu

Piłkarska reprezentacja Brazylii rozpoczęła eliminacje do odbywających się w Kanadzie, USA i Meksyku MŚ 2026 w więcej niż zadowalającym stylu. " Canarinhos " rozbili bowiem Boliwię aż 5:1, a później, skromnie bo skromnie, ograli również i Peru 1:0.

Potem nastąpiło jednak zaskakujące załamanie - Brazylijczycy niespodziewanie zremisowali bowiem z Wenezuelą 1:1, a najbardziej oberwało się za to (dosłownie) Neymarowi , który, gdyby nie interwencja Marquinhosa, byłby skłonny zapewne nawet i wskoczyć na trybuny, by skonfrontować się z kibicami.

Fani zapewne już niebawem zatęsknią przy tym za gwiazdorem, bo tego może czekać dłuższy rozbrat z futbolem. Wszystko to przez zdarzenie, do jakiego doszło podczas kolejnego meczu kwalifikacyjnego do mundialu, tym razem z Urugwajem.