Neymar we łzach, gwiazdor przeżył dramat na boisku. Sceny po końcowym gwizdku
Ekipa Santos FC - mocno przecież zasłużona dla brazylijskiego futbolu - obecnie przechodzi przez trudne momenty w Serie A, balansując tuż nad strefą spadkową ligi. Jej sytuacji nie poprawiło ostatnie starcie z Vasco da Gama, przegrane aż... 0:6. Po końcowym gwizdku emocje puściły zwłaszcza u Neymara - jego zrozpaczenie w momencie wychwyciła kamera.
Drużyna Santos FC podczas bieżącego, trwającego od marca sezonu w brazylijskiej Serie A, nie radzi sobie najlepiej - w pierwszych 18 występach uzbierała ona... 18 punktów, co bez dwóch zdań jest znakiem poważnych kłopotów.
Zespół "Peixe" znalazł się nad krawędzią strefy spadkowej - i w ostatniej kolejce ligowej otrzymał on wyjątkową szansę, by nieco odbić się od tej części tabeli, bowiem zmierzył się z innym znajdującym się w kryzysie klubem - Vasco da Gama.
Vasco da Gama nie dało szans Santosowi. Pogrom w lidze brazylijskiej
Ekipa "Cruzmaltino" jednak okazała się absolutnie bezwzględna. Wynik w 18. minucie otworzył Lucas Piton, ale do końca pierwszej połowy wydawało się jeszcze, że Santos wciąż może nawiązać walkę z rywalami. Po zmianie stron nastąpiła jednak dla SFC prawdziwa katastrofa.
W nieco ponad kwadrans - do 62. minuty - VdG strzeliło jeszcze pięć kolejnych goli, przy czym dublet zaliczył dobrze znany z europejskich boisk Philippe Coutinho. Skończyło się więc na pogromie 6:0, a "Ryby" zamiast odskoczyć Vasco w klasyfikacji, pozwolili im przybliżyć się na dystans dwóch punktów.
Neymar we łzach. Tak gwiazdor zareagował na piłkarską katastrofę Santosu
Po końcowym gwizdku na taki rozwój wypadków wyjątkowo emocjonalnie zareagował gwiazdor Santosu, Neymar, któremu dosłownie łzy napłynęły do oczu. Ten poruszający obrazek zarejestrowały kamery:
Drużyna ze stanu Sao Paulo swój kolejny mecz w Serie A rozegra dokładnie 24 sierpnia o godz. 21.00 czasu polskiego, mając wówczas za rywala EC Bahia - na ten moment czwartą drużynę rozgrywek. Łatwo raczej nie będzie...