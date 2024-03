Neymar w październiku ubiegłego roku podczas meczu reprezentacji Brazylii z Urugwajem doznał zerwania więzadła w kolanie, co wykluczyło go z gry na około 10 miesięcy. Gwiazdor futbolu jeszcze do zdołał wyleczyć tej potwornej kontuzji, a już zaczyna myśleć o powrocie na boisko i... zmianie klubu. Podczas weekendu Formuły 1 w Bahrajnie 32-latek dał do zrozumienia dziennikarzom, że chciałby grać u boku Leo Messiego w Interze Miami.