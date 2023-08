Neymar jeszcze nie zadebiutował w Arabii, a już jest problem. Trener wyjawił prawdę

Saga transferowa z udziałem Neymara Jr od kilku miesięcy elektryzowała fanów na całym świecie. Brazylijczyk nie był szczęśliwy w ekipie PSG, dlatego zdecydował się na opuszczenie stolicy Francji i dołączenie do arabskiego Al-Hilal. 31-latek nie zdołał jeszcze zadebiutować w nowej drużynie i nie wiadomo, kiedy dokładnie to nastąpi. Wszystko przez kontuzję zawodnika, która utrudnia mu powrót do regularnej gry.