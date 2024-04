Ostatnie lata w karierze Neymara to niemal równia pochyła. Brazylijczyk był niemal siłą wypychany z Paris Saint-Germain, a ku prawdziwej rozpaczy wielu fanów zdecydował się w sierpniu 2023 roku w wieku 31-lat przenieść do Arabii Saudyjskiej. Prędko okazało się, że gigantyczne pieniądze to nie wszystko, a napastnik, podobnie jak wiele innych gwiazd futbolu nie czuje się dobrze na Bliskim Wschodzie.

