Nerwowo wokół Szczęsnego. Wreszcie zapadła decyzja Flicka, Barcelona ogłasza

Polscy kibice na komunikat związany z wyjściową jedenastką FC Barcelona czekali z dosyć sporą nerwowością. Jeszcze do niedawna występ warszawianina można było uznać za coś pewnego, ponieważ po kontuzji rehabilitował się Marc-Andre ter Stegen. Niemiec jest już jednak w stu procentach zdrowy i nic nie stoi na przeszkodzie, by chronił bramkę "Dumy Katalonii". Golkiper z kraju nad Wisłą ponadto w poprzedni weekend narzekał na problemy zdrowotne. Posłuszeństwa odmówił mu układ pokarmowy.

"Ścięła nas grypa żołądkowa" - ogłosiła w mediach społecznościowych małżonka Wojciecha Szczęsnego. Nieco więcej optymizmu w serca fanów wlał wtorkowy komunikat "Blaugrany" w mediach społecznościowych. "Wyzdrowiał i znajdzie się w kadrze na dzisiejszy mecz" - ogłosił klub ze stolicy Katalonii na platformie X. Wciąż jednak nie było pewności czy znajdzie się na boisku od pierwszej minuty czy usiądzie na ławce rezerwowych. O tym zdecydował dopiero wieczorem Hansi Flick.

Marc-Andre ter Stegen wraca do bramki FC Barcelona. Puchar Króla póki co nie dla Szczęsnego

Ważne słowa padły już podczas konferencji prasowej Niemca. "Marc to fantastyczny bramkarz. Mamy trzech świetnych zawodników, jestem zachwycony. Zobaczymy, co się wydarzy. Jak mówiłem, Joan jest numerem 1, a dalej zobaczymy. Tek rozegrał fantastyczny poprzedni sezon, zdobyliśmy wiele trofeów. W tym sezonie też, kiedy Joan był kontuzjowany, dał nam stabilizację. Nie tylko na boisku, ale i w szatni jest bardzo ważny" - chwalił swoich golkiperów, cytowany przez "fcbarca.com".

Wreszcie wielcy faworyci dzisiejszej konfrontacji wydali komunikat. I niestety nazwiska Polaka brakuje w wyjściowym zestawieniu gości. To dosyć spore zaskoczenie. Hiszpańskie media od samego rana donosiły o tym, iż między słupkami FC Barcelona stanie Wojciech Szczęsny. Tekstowa relacja na żywo z wtorkowego starcia w Interia Sport. Początkowo konfrontacja miała rozpocząć się o 21:00. Dojdzie jednak do półgodzinnego opóźnienia z powodów bezpieczeństwa.

Skład FC Barcelona na mecz z CD Guadalajara:

Wojciech Szczęsny BRUNO DE CARVALHO / BRAZIL PHOTO PRESS / Brazil Photo Press via AFP AFP

