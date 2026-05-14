To jeden z najlepszych okresów w karierze Piotra Zielińskiego. Odkąd zespół Interu przejął Cristian Chivu, polski pomocnik stał się jednym z liderów środka pola. W tym sezonie niejednokrotnie błyszczał formą w meczach Ligi Mistrzów czy Serie A. Niedawno Mediolańczycy przyklepali 21. mistrzostwo w historii, do którego Zieliński nie dołożył cegiełki, a był jednym z architektów całego projektu.

Dokładnie dziesięć dni później "Nerrazuri" stanęli przed szansą na zdobycie drugiego trofeum. W finale Pucharu Włoch na Stadio Olimpico zmierzyli się z Lazio. Piotr Zieliński zawitał w wyjściowym składzie i do ostatniego gwizdka nie zszedł na ławkę rezerwowych.

Inter z krajowym pucharem. Włosi podsumowali mecz w wykonaniu Zielińskiego

Świeżo upieczeni posiadacze scudetto po pierwszej połowie prowadzili 2:0. Na listę strzelców wpisali się Lautaro Martinez oraz Adam Marusić, który zanotował bramkę samobójczą.

"Swoją okazję na 3:0 miał także Piotrek Zieliński. Polak wygrał piłkę w środku pola, napędził akcję, a potem kopnął z dystansu. Futbolówka przelała mu się jednak na zewnętrzną część buta i nieznacznie minęła bramkę. Wiele więcej już się nie wydarzyło" - relacjonował szczegółowo Rafał Sierhej z naszej redakcji. Ostatecznie ekipa Chivu triumfowała 2:0 i cieszyła się ze zgarnięcia pucharu.

Po środowym spotkaniu włoscy eksperci błyskawicznie opublikowali swoje noty i oceny. "Zaczyna niemal bez entuzjazmu, z pewną dozą wyższości. Kiedy mecz nabiera jeszcze spokojniejszego charakteru, wchodzi w grę i przejmuje inicjatywę, nie napotykając żadnych trudności. W końcówce meczu miał też dobrą okazję" - pisze o Piotrze Zielińskim tamtejszy "Eurosport", który wystawił mu szóstkę w dziesięciopunktowej skali.

O pół noty wyżej nasz rodak otrzymał od fachowców sportmediaset.mediaset.it. "Nieco nieoczekiwanie zaczyna mecz na szczycie trójkąta pomocy. Jest to pozycja, do której już nie jest przyzwyczajony i która sprawia mu pewne trudności. Pod koniec pierwszej połowy Chivu ustawia go na właściwym miejscu i od tego momentu Polak odgrywa kluczową rolę w rozgrywaniu piłki" - dostrzeżono.

"W przerwie zamienia się miejscami z Suciciem i on również zajmuje miejsce w pierwszym rzędzie. W końcówce marnuje szansę na 3:0, ale wieczór jest udany" - czytamy na łamach corriere.it (nota "6,5"). "Z piłką przy nodze zawsze wie, co robić, nigdy nie traci głowy. Ma pewne braki w defensywie" - dodaje calciomercato.com, gdzie 31-latkowi przyznano taką samą notę.

"Dobrze panuje nad tempem gry i jest bliski zdobycia gola z dystansu mocnym strzałem lewą nogą. Schludny i inteligentny występ" - podsumowali dziennikarze tuttomercatoweb.com, identycznie oceniając Polaka.

Piotr Zieliński w barwach Interu Mediolan AFP

Piotr Zieliński w barwach Interu Mediolan Giuseppe Maffia / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Piotr Zieliński Ina Fassbender AFP

Świątek pokonuje Pegulę i awansuje do półfinału w Rzymie [WIDEO] © 2026 Associated Press - zdjęcia