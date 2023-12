"Następny Lionel Messi" na celowniku gigantów. Jest też Barcelona

Zawodnik River Plate dał się poznać szerszej publiczności po kwietniowych mistrzostwach Ameryki Południowej do lat 17. Pomocnik w ośmiu meczach strzelił pięć goli i zaliczył trzy asysty, a Argentyna zajęła trzecie miejsce na tym turnieju .

Zawodnik od 2017 roku jest graczem River Plate, a do pierwszej drużyny trafił w sierpniu tego roku. Jego kontrakt obowiązuje do 31 grudnia 2024 .

Nie zamierzam go jednak odnowić

"Zamierzam pograć w tym klubie jeszcze kilka miesięcy i zobaczymy, co się stanie" - dodał.

Obecnie klauzula odstępnego pomocnika wynosi około 25 milionów euro, ale wraz z końcem zimowego okna transferowego w styczniu wzrośnie do około 30 milionów euro.

"Następny Lionel Messi" na celowniku europejskich gigantów

Innym zespołem, który chciałby pozyskać nastolatka jest Chelsea. Według Sarah Wieczorak ze Sky Germany, "The Blues" po nabyciu Echeverriego wypożyczyliby go do Strasbourga, który również jest w posiadaniu Todda Boehly'ego, amerykańskiego właściciela ekipy ze Stamford Bridge.