Napoli znalazło następcę Bereszyńskiego, znane nazwisko. Ujawniono nowe fakty

Szczególną rolę w końcowym sukcesie odegrał Piotr Zieliński , który był jednym z kluczowych elementów układanki trenera Luciano Spallettiego . W zimowym okienku do Neapolu trafił również inny reprezentant Polski, Bartosz Bereszyński , który został wypożyczony z walczącej o utrzymanie Sampdorii. Z perspektywy czasu okazało się, że podstawowy prawy obrońca "Biało-Czerwonych" nie przebił się do pierwszego składu, przegrywając rywalizację z kapitanem zespołu, Giovannim Di Lorenzo.

Rola byłego gracza Lecha, czy Legii była marginalna. Od momentu dołączenia do Napoli w styczniu bieżącego roku, do końca sezonu, zdołał rozegrać zaledwie cztery spotkania we wszystkich rozgrywkach. Jedynie w dwóch z nich zagrał od deski do deski. Na swoim koncie zanotował asystę przy jednym trafieniu.