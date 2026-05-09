Napad na dom Jana Bednarka, napastnik groził rodzinie nożem. Policja w akcji

Jan Bednarek trafił do FC Porto latem 2025 roku i z marszu doskonale wpasował się w ekipę "Smoków". Samo życie w Portugalii również bez dwóch zdań przypadło piłkarzowi i jego bliskim do gustu, natomiast ich spokój na Półwyspie Iberyjskim zakłócił ostatnio naprawdę poważny incydent. Dom reprezentanta Polski stał się bowiem celem włamania.

Jan Bednarek i jego bliscy ofiarami kradzieży. Uzbrojony złodziej wszedł do domu Polaka

O sprawie poinformował dziennik "Record", według którego w piątkowy wieczór do miejsca zamieszkania 30-latka wdarł się złodziej, którego sam Bednarek i jego bliscy przyłapali na gorącym uczynku w okolicach godz. 21.30.

Przestępca zaczął wówczas grozić domownikom nożem - na szczęście jednak na tym się skończyło. Włamywacz zbiegł jednak z łupem, którego wartość ma oscylować w okolicach 150 tys. euro.

Na miejsce oczywiście natychmiastowo została wezwana policja, która prowadzi już działania mające na celu ustalić tożsamość sprawcy. "Pomimo zrozumiałego strachu i szoku związanego z tą sytuacją, Bednarek i jego rodzina wyszli z tego cało i spędzili noc w domu" - podkreślił "Record".

Jan Bednarek ma kontrakt z Porto ważny jeszcze przez trzy lata

Jan Bednarek zdobył niedawno wraz z FC Porto mistrzostwo kraju, zapewniając sobie tytuł na kilka kolejek przed zakończeniem rozgrywek Primeira Liga. "Smoki" w bieżącej kampanii zagrają jeszcze dwa spotkania, z AVS Futebol SAD oraz Santa Clarą.

Umowa "Bediego" z "Os Dragoes" jest ważna do końca czerwca 2029 roku. W składzie FCP jest jeszcze dwóch innych Polaków - Oskar Pietuszewski oraz Jakub Kiwior, niedawno wykupiony przez Porto na stałe z londyńskiego Arsenalu.

