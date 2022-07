Największy talent polskiej piłki zagra w Tottenhamie

Polka związała się z jednym z największych klubów Anglii. Poziom piłkarstwa kobiecego na Wyspach ciągle się podnosi. W siłę rosną kluby, które oferują piłkarkom coraz wyższe kontrakty. Doskonale gra też reprezentacja - w niedzielę Angielki o złoto Euro 2022 zmierzą się na Wembley z Niemkami.

Karczewska w minionym sezonie - swoim pierwszym poza ojczyzną - strzeliła 10 goli w 21 rozegranych meczach francuskiej Division 1. Jej gole przyczyniły się do czwartego, najwyższego w historii, miejsca FC Fleury w lidze.

Pochodząca z podwarszawskiej Zielonki napastniczka w Polsce grała w UKS SMS Łódź i dwa sezony w Górniku Łęczna, gdzie zdobyła mistrzostwo Polski i awansowała do Ligi Mistrzów UEFA Kobiet.

W reprezentacji Karczewska zagrała 12 meczów, w których strzeliła siedem goli, czego sześć w kwietniowym spotkaniu z Armenią.

Spotka koleżankę w młodzieżówce

Z Tottenhamem Karczewska związała się kontraktem do 2024 r. z klauzulą przedłużenia go o kolejny rok.

- Niki to ekscytujący dodatek, który wzmocni naszą linię ataku - powiedział trenerka Tottenhamu, Rehanne Skinner. - Jej występy we Francji i Polsce w ciągu ostatnich dwóch lat pokazują, jak skuteczna jest pod bramką i nie możemy się doczekać, aby zobaczyć ją w WSL. To piłkarka bardzo zdeterminowana i ze świetnym nastawieniem - komplementowała Polkę Skinner.

W Tottenhamie jest już jedna Polka, Aleksandra Werszko, która występuje w młodzieżowym zespole klubu z północnego Londynu.