Największe gwiazdy zostały w tyle. Nawet Lewandowski zrobił to zdecydowanie później

Reprezentacja Francji pokonała w sobotę Gibraltar aż 14-0, co jest rekordowym zwycięstwem eliminacjach piłkarskich mistrzostw Europy. Hat-tricka w tym spotkaniu odnotował Kylian Mbappe, który jednocześnie doszedł do granicy 300 goli w karierze. Zawodnik zrobił to w młodszym wieku niż największe gwiazdy ostatnich lat, a więc Lionel Messi, Cristiano Ronaldo czy Robert Lewandowski.