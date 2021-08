- Finały Euro 2020 były miłym zakończeniem tej przygody. W przyszłym miesiącu skończę 39 lat, a to oznacza, że coraz ważniejszy jest dla mnie odpoczynek. Czas spędzony w pomarańczowych barwach będę wspominał wspaniale - powiedział Maarten Stekelenburg w rozmowie z "De Telegraaf".



Jego reprezentacyjna kariera zatrzymała się na 63 występach. Zakończenie gry w kadrze ogłaszał już w latach 2012 i 2015. Wrócił do niej po ponad pięciu latach przerwy, by wystąpić w Euro 2020.

Maarten Stekelnburg najstarszym uczestnikiem Euro 2020

Między słupkami zastąpił zakażonego koronawirusem Jaspera Cillessena i został najstarszym uczestnikiem turnieju finałowego. W dniu meczu z Czechami, kończącym udział Oranje w imprezie na 1/8 finału, miał dokładnie 38 lat i 278 dni.



W drużynie narodowej debiutował 17 lat temu, za selekcjonerskiej kadencji Marco van Bastena. Największy sukces osiągnął w 2010 roku, sięgając w roli numeru 1 po tytuł wicemistrza świata. W sumie wyjeżdżał na pięć wielkich turniejów - oprócz mundialu w RPA był częścią holenderskiej ekipy również podczas MŚ 2006 oraz ME 2008, 2012 i 2016.

Reklama

Do końca obecnego sezonu wiąże go kontrakt z Ajaksem Amsterdam. Od rundy wiosennej ubiegłego sezonu gra w lidze regularnie, udanie wypełniając lukę (80 proc. udanych interwencji) po dyskwalifikacji Andre Onany.



Pierwszy mecz w nowym sezonie Eredivisie stołeczna ekipa rozegra w najbliższą sobotę na własnym obiekcie. Jej rywalem będzie NEC Nijmegen.

UKi

Eredivisie - zobacz terminarz rozgrywek w sezonie 2021/22