Tegoroczne piłkarskie mistrzostwa świata upłynęły nam pod znakiem mieszanki ogromnych sportowych emocji oraz licznych kontrowersji. Czołową ich postacią był oczywiście prezes FIFA Gianni Infantino. Bardzo głośnym echem odbiło się między innymi zawieszenie czerwonej kartki, którą w fazie pucharowej turnieju obejrzał jeden z amerykańskich piłkarzy.

Kilkanaście dni po zakończeniu piłkarskiej imprezy czterolecia Infantino postanowił ponownie dać o sobie znać. Prezes FIFA zaproponował bowiem, aby powołać do życia... system "prywatyzacji" imprez spod szyldu światowej piłkarskiej federacji. Proceder ten odbywałby się dzięki stworzeniu spółki FIFA Forward Enterprise, która przejęłaby wszelkie prawa komercyjne do przyszłych edycji mistrzostwa świata oraz klubowych mistrzostw świata.

Pomysł ten spotkał się ze stanowczą reakcją ze strony europejskiej federacji UEFA. Idea "prywatyzacji" mundialu nie spodobała się również nacjom, zrzeszonym w amerykańskiej federacji CONCACAF. One również otwarcie sprzeciwiły się śmiałym planom Infantino.

Kolejna federacja oburzona pomysłem prezesa FIFA. To już prawdziwy bunt

Do dwóch wyżej wspomnianych federacji piłkarskich w ostatnich godzinach dołączył kolejny podmiot. Mowa o Azjatyckiej Konfederacji Piłkarskiej (AFC), która również postanowiła w sposób stanowczy potępić działania prezesa FIFA.

- Fakt, że sytuacja osiągnęła punkt, gdy realna możliwość bojkotu mistrzostw świata FIFA weszła do debaty publicznej, powinien niepokoić wszystkich, którym zależy na przyszłości naszej dyscypliny. Piłka nożna nigdy nie powinna znaleźć się w takiej sytuacji. Mistrzostwa Świata FIFA to szczyt światowej piłki nożnej, a jego siła wynika z udziału wszystkich konfederacji i czołowych światowych reprezentacji piłkarskich - możemy przeczytać w oświadczeniu AFC.

Prezydent AFC, Sheikh Salman bin Ibrahim Al-Khalifa, już wcześniej wypowiadał się o pomyśle "prywatyzacji" MŚ w sposób negatywny. Azjatycka federacja póki co nie posuwa się jednak do bojkotu mundialu 2030, co w sposób dość jednoznaczny zasugerowała UEFA. Samo potępienie idei FIFA Forward Enterprise to jednak wyraźny sygnał dla Gianniego Infantino.

Gianni Infantino Grzegorz Wajda East News

Salman bin Ibrahim Al Khalifa MICHAEL PROBST AP

Gianni Infantino Eduardo Verdugo East News





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