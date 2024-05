Nowy trener na horyzoncie Bayernu. Kiedyś zwolniony z Realu Madryt

Wybór numer dwa padł na Juliana Nagelsmanna, który miałby wrócić do Bayernu po niedawnym odejściu na rzecz... Thomasa Tuchela. Obecny selekcjoner reprezentacji Niemiec odmówił i przedłużył umowę z federacją o kolejne lata. Dwa tak mocne ciosy sprawiły, że Bayern ruszył na poszukiwania trzeciego kandydata. Tym "wybrańcem" stał się Ralph Rangnick, który prowadzi reprezentację Austrii i on również Bayernowi odmówił. Niemiecki gigant został odrzucony trzy razy, do czego z pewnością nie jest przyzwyczajony.