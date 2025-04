Grzegorz Krychowiak grał w reprezentacji Polski w latach 2008-2023. Jego licznik zatrzymał się na 100 meczach (ostatni to porażka 0:2 z Albanią w Tiranie za kadencji Fernando Santosa) i 5 golach (ostatni przeciwko... Albanii we wrześniu 2021 r. w eliminacjach mistrzostw świata). W danych okresach był różnie oceniany, końcówka jego kariery w kadrze narodowej wywoływała głównie negatywne reakcje, ale chociażby podczas EURO 2016 uważano go za niepodważalny element zespołu.

