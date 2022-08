Najpierw kolacja w XIV–wiecznym zamku, teraz walka o Ligę Mistrzów

Dynamotydzień temu awansowało do trzeciej rundy - wygrało w dogrywce z Fenerbahce 2-1 w Stambule. Po meczu wybuchł skandal, bo okazało się, że fani gospodarzy krzyczeli z trybun "Władimir Putin". UEFA natychmiast wszczęła śledztwo, ale jeszcze nie ogłosiło decyzji.

Z Liverpoolu do Uniejowa

W trzeciej rundzie na Dynamo czekał już Sturm, dla którego będą to pierwsze mecz w europejskich pucharach w tym sezonie. Wicemistrz Ukrainy nie miał zbyt wiele czasu, by przygotować się do spotkania w Łodzi. Po meczu w Stambule poleciał do Liverpoolu, gdzie zagrał towarzyskie spotkanie z Evertonem.

Po powrocie do Polski w sobotę zaczął przygotowania w Uniejowie. Oddalone o 40 km od Łodzi miasteczko słynie z basenów termalnych, XIV-wiecznego zamku i kompleksu sportowego im. Włodzimierza Smolarka. Zimą często polskie kluby organizują tam obozy przygotowawcze, bo jest boisko z podgrzewaną murawą i komfortowe warunki noclegowe.

Burmistrz wydał kolację na zamku

To też skusiło Dynamo, by w związku z wojną i grą w europejskich pucharach, w Uniejowie założyć bazę treningową. Na dodatek okazało się, że Józef Kaczmarek, burmistrz Uniejowa, jest zapalonym kibicem. Kiedy trzy tygodnie temu Ukraińcy pierwszy raz przyjechali do tego miasta, powitano ich chlebem, solą i tortem. Dzieci ukraińskich imigrantów odśpiewały im hymn swojego kraju.

Teraz burmistrz Kaczmarek za awans do trzeciej rundy el. LM zaprosił cały zespół na kolację do uniejowskiego zamku. Piłkarzy i sztab powitał światła i piosenka zespołu Queen "We are the champions". Za ciepłe przyjęcie Dynamo zrewanżowało się koszulką Wiktora Cygankowa, a trener Lucescu wręczył kelnerkom okazały bukiet czerwonych róż. - Polacy pokazali, że są dla Ukraińców bratnim narodem - podkreślił rumuński szkoleniowiec.

Sturm nie tak mocny jak Fenerbahce

W środę przed jego piłkarzami kolejna przeszkoda w walce o Ligę Mistrzów. Na papierze Sturm jest słabszym zespołem niż w poprzedniej rundzie Fenerbahce. Wicemistrz Austrii w klubowym rankingu UEFA zajmuje 131. miejsce (Turcy byli na 92.). Dynamo jest 44. W kadrze zespołu z Grazu są reprezentanci Austrii, Gruzji, Słowenii, Bośni i Mali. Najwyżej wyceniany jest zaledwie 19-letni Rasmus Höjlund. Duńczyk w tym sezonie w dwóch meczach zdążył już zdobyć dwa gole i zaliczyć asystę. Do Sturmu dołączył zimą 2022 roku. W rundzie wiosennej w 13 spotkaniach strzelił sześć bramek.

Trener Lucescu przestrzega przed zbytnim optymizmem. - To nie będzie dla nas ława przeprawa. Drużyny, które występują w pucharach są dobrze przygotowane, a piłkarz zdają sobie sprawę, że to dla nich szansa - twierdzi szkoleniowiec. - Sturm rozpoczął ligowe rozgrywki i jest już w rytmie meczowym. To zespół dobrze zorganizowany, a piłkarze wiedzą, co robić na boisku.

W związku z atakiem Rosji na Ukrainę i trwającą wojna, mecz zostanie rozegrany w Łodzi na stadionie ŁKS. Tomasz Kędziora, obrońca Dynamo i reprezentacji Polski liczy na wsparcie z trybun. Na meczu z Fenerbahce było prawie dwanaście tysięcy kibiców, w większości Ukraińców mieszkających w Łodzi i regionie.

- Oczywiście jako zespól nie gramy u siebie, ale ja czuję się tu dobrze, bo jestem Polakiem. Na trybunach na pewno będzie duże wsparcie dla nas, więc wszystko powinno być w porządku - mówi Kędziora. - Spodziewam się równie trudnych meczów, co z Fenerbahce, ale wierzę w wygraną.