Najpierw hat-trick Haalanda, a potem odpowiedź Arsenalu. Szarża w końcówce

Jakub Kiwior i Jakub Moder znaleźli się poza kadrą swoich drużyn, a to dwa prawdopodobne filary reprezentacji Polski. Lepiej wyglądała sytuacja Matty'ego Casha, bo ten zagrał od początku, ale zszedł z murawy, trzymając się za mięsień uda. Czekaliśmy więc na jakieś wieści o zdrowiu Polaka. Żadne złe do naszego kraju nie napłynęły, więc można było spodziewać się, że prawemu obrońcy nic poważnego nie jest. Potwierdzenie dostaliśmy w składzie "The Villans" na hit drugiej kolejki z Arsenalem.