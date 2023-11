Najpierw genialny występ w "Jeden z dziesięciu", a teraz przeprosiny. "Popełniliśmy błąd"

Pochodzący z położonych w województwie łódzkim Śliwnik Baranowski wszedł do finału środowego odcinka "Jeden z Dziesięciu" z kompletem trzech szans. Jako pierwszy zgłosił się do pierwszych trzech, skierowanych do wszystkich pytań, a po dobrych odpowiedziach wyznaczał "na siebie"... nie popełniając żadnego błędu. Zakończył zmagania z dorobkiem aż 803 punktów, co jest rekordem nie do pobicia. Słowem - nie da się wypaść lepiej.