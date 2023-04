Najlepszy w historii snajper kadry uciekł z Rosji. "Boję się. Jestem przerażony"

Aleksandra Kierżakowa kibicom w jego ojczystym kraju nie trzeba przedstawiać. To jedna z czołowych postaci rosyjskiego futbolu w XXI wieku. Został zapamiętany jako znakomity bombardier.

Jesienią ubiegłego roku uciekł z kraju. Dzisiaj przebywa w Dubaju wraz z najbliższą rodziną. Nie nazywa tego emigracją. Twierdzi, że po prostu "nie chcą być w Rosji".

- Boję się. Jestem przerażony. Nigdy w życiu nie uwierzyłbym, że coś takiego jest możliwe. Można łatwo sprawdzić, że kiedy pytano mnie, jakie jest moje największe życzenie, to jedyną rzeczą, o jakiej mówiłem w prawie każdym wywiadzie, to pragnienie, by nie było wojny. Na świecie, w ogóle - mówi Kierżakow w rozmowie z dziennikarzem sportowym Noblem Arustamjanem.

Powodem lęku 40-latka jest zbrojna inwazja Rosji na Ukrainę, której finału nikt nie jest dzisiaj w stanie przewidzieć.

- Nie rozumiem, jak to jest możliwe, żeby w tak nowoczesnym i postępowym społeczeństwie mogło się zdarzyć to, co dzieje się teraz. Nie mogę tego zrozumieć, to nie ma dla mnie sensu, niestety. Próbowałem to sobie wytłumaczyć, ale nie mogę znaleźć odpowiedzi - dodaje Kierżakow.

Otwarcie przyznaje, że czuje się bezsilny wobec okrucieństwa wojny. - Co możesz zrobić? Nic. Nie możesz zmienić wszystkiego. Możesz zmienić tylko to, co jest tuż obok ciebie.

Kierżakow to najskuteczniejszy snajper w dziejach rosyjskiego futbolu (łącznie 233 trafienia), reprezentacji Rosji (30 goli) i Zenita St. Petersburg (161 bramek).

W drużynie narodowej występował w latach 2002-16. Posiada licencję trenerską, obecnie pozostaje bez zajęcia. W lutym i marcu tego roku był szkoleniowcem cypryjskiego Karmiotissa Pano Polemidion.