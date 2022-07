Najlepszy piłkarz w historii zmieni klub? "Wszystko zależy od niego"

Zapytany, czy pozyskanie piłkarzy takich jak Messi jest celem klubu, Asensi odpowiedział: "Tak, ale pod pewnymi warunkami. Nie można porównać Messiego z innymi piłkarzami, jest inny. Chodzi o to, że szukamy czegoś, co by było punktem odniesienia dla piłki w Stanach Zjednoczonych. Do tego potrzebni są piłkarze i widowisko, które można zaproponować".

"Żeby to zrealizować potrzebujesz najlepszych graczy, a ich posiadanie jest prawdziwym celem w tym klubie. W przypadku Messiego jest on, a potem dopiero następni" - dodał.

Reklama

Asensi, który wcześniej był dyrektorem w Barcelonie, został również zapytany, czy realistyczne jest oczekiwanie, że Messi podpisze kontrakt z Interem Miami.

Wszystko zależy od Messiego

"To zależy od niego i tego, czego chce" - powiedział. "Chcemy mieć najlepszych piłkarzy na świecie i myślę, że Messi jest najlepszy w historii. Wszystko zależy od niego. Chcemy być punktem odniesienia dla futbolu w USA, to jeden z celów organizacji ".

Messi, który całą dorosłą karierę spędził w Barcelonie w poprzednim sezonie przeszedł jako wolny zawodnik do PSG. Kontrakt Argentyńczyka wygasa za rok.

W środę Inter Miami zagra z Barceloną, która wyleciała na tournee do Stanów Zjednoczonych. Nowym zawodnikiem "Dumy Katalonii" jest Robert Lewandowski.