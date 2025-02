Najgorszy zespół roku wdraża plan awaryjny. Transfery na ostatnią chwilę

W nowym roku miało być lepiej, ale jest gorzej. Na zespół spadła plaga kontuzji podstawowych zawodników - Juana Ibizy, Kamila Cybulskiego, Marcela Krajewskiego czy Lirima Kastratiego, a wciąż nie jest gotowy do gry lider drużyny - Bartłomiej Pawłowski . Do tego sprzedano Antoniego Klima i wypożyczono Kreshnika Hajriziego. Widzew szczyci się tym, że na piłce zarabia - m.in. dzięki transferom i w przerwie zimowej sprzedał jedynego sprawdzonego napastnika Imada Rondicia , a jak na razie nie sprowadził zastępcy.

Miarka jednak się przebrała. Kibice po meczu we Wrocławiu w niewybredny sposób wyrazili, co sądzą o polityce transferowej i decyzjach kadrowych oraz zażądali natychmiast wzmocnień. Michał Rydz, prezes Widzewa miał ich zapewnić, że obiecywane transfery zostaną w końcu przeprowadzone.

Do tej pory zimą do Widzewa dołączył tylko obrońca Polydefkis Volanakis. Transfery miał blokować trener Daniel Myśliwiec. Szkoleniowiec nie chce komentować i odpowiadać na te zarzuty. My jednak słyszymy, że proponowani zawodnicy nie odpowiadali jakością i nie pasowali do koncepcji trenera, który opiniuje wskazanych piłkarzy. Zawsze jednak przełożeni Myśliwca z pionu sportowego - dyrektor sportowy czy wiceprezes - mogą zdecydować, żeby transfer przeprowadzić.