Najgorszy wynik dla kibiców. Beniaminkowie mocno rozczarowali

W Katowicach spotkali się dwaj beniaminkowie. Zarówno GKS Katowice , jak i Motor Lublin jak na nowicjuszy nie najgorzej rozpoczęły sezon w ekstraklasie. Po czwartej kolejce mają cztery punkty (goście rozegrali jeden mecz mniej). W poprzednim sezonie górą byli katowiczanie - u siebie wygrali 2:0, a w Lublinie był remis (1:1). Jednak od tego czasu wiele w obu drużynach się zmieniło. Do GKS dołączyło dziewięciu nowych zawodników, a do Motoru ośmiu.

Obie drużyny potrafiły przedostać się pod pole karne rywala, ale im bliżej bramki, tym pomysłów na zaskoczenie przeciwnika właściwie nie było . I najczęściej kończyło się stratą lub co najwyżej niecelnym strzałem (np. Adama Zrelaka czy Adriana Błąda).

Piękna bramka Motoru, ale VAR reaguje

Motor mocno wszedł w drugą połowę - wystarczyło 30 sekund, by stanął przed świetną szansą. Po znakomitym podaniu z środka pola Mraz mocno strzelił, Dawid Kudła odbił pod nogi Piotra Ceglarza, ale pomocnik gości nie trafił w piłką. Za chwilę Ceglarz nie trafił w bramkę i przestrzelił też Mraz. Szybko odpowiedział GKS, ale uderzenie Bartosza Nowaka odbił Ivan Brkić. To był pierwszy celny strzał katowiczan.

Za chwilę gospodarze mieli w jednej akcji co najmniej trzy okazje, by zdobyć gole. Strzelali Zrelak, Mateusz Kowalczyk i Grzegorz Rogala, ale Motor przetrwał. "Jak to nie wpadło?!" - zdawali pytać siebie piłkarze GKS.