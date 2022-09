Najdroższy transfer w historii. Ogromne wzmocnienie FC Barcelona!

Oprac.: Michał Ruszel Piłka nożna

FC Barcelona wzmocniła się, wydając na to rekordową kwotę! Angielska pomocniczka Keira Walsh dołączyła do "Blaugrany" za 350 tysięcy Euro. Nikt nigdy nie zapłacił do tej pory tak dużo za transfer kobiety.

Zdjęcie Keira Walsh / Instagram - @fcbfemeni / Instagram