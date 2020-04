Dries Mertens, Edinson Cavani, czy Thomas Meunier - to tylko niektórzy z piłkarzy, których kontrakt z obecnym klubem wygasa latem. Kto jeszcze może być do wzięcia za darmo?

W normalnych okolicznościach sprawa byłaby prosta - zawodnik, którego kontrakt wygasa 30 czerwca latem swobodnie może zmienić klub, a przez wcześniejsze sześć miesięcy negocjować z dowolnym pracodawcą. Niewykluczone jednak, że obecny sezon zostanie przedłużony nawet do końca sierpnia. Co wtedy w przypadku wygasających z końcem czerwca kontraktów? Tego nie wie nikt.

Faktem jest jednak, że przed kolejnym sezonem wielu znanych piłkarzy może zmienić klub całkowicie za darmo. Portal Transfermarkt.de pokusił się nawet o ułożenie jedenastki najbardziej wartościowych zawodników, za których latem nie trzeba będzie płacić ani złotówki - nie licząc oczywiście kwoty za złożenie podpisu na kontrakcie.



Najbardziej wartościowym piłkarzem na liście jest Thomas Meunier, prawy obrońca Paris Saint-Germain, wyceniany na 24 mln euro. Jeśli jednak przyłożyć dobrze ucho, można usłyszeć, że to zawodnik będący już bardzo blisko Borussii Dortmund, na transfer do której usilnie namawiają go jego rodacy - Axel Witsel oraz Thorgan Hazard. Ponadto Meunier ma zastąpić w Dortmundzie wracającego do Realu Madryt Achrafa Hakimiego jako prawy wahadłowy.



Łakomym kąskiem na rynku transferowym z pewnością będą napastnicy - Dries Mertens i Edinson Cavani. Obaj są już po 30. roku życia, ale wciąż w bardzo dobrej formie i nawet największe kluby świata mogą być zainteresowane ich usługami.



Spore zainteresowanie na rynku może budzić także skrzydłowy Willian (obecnie Chelsea), obrońcy Jan Vertonghen (Tottenham), Layvin Kurzawa (PSG), czy pomocnik David Silva. Ten ostatni żegna się z Manchesterem City po 10 latach w klubie.



W najdroższej jedenastce zabrakło miejsca dla kilku znanych nazwisk. Bez klubu latem zostaną m.in. Mario Goetze (Borussia Dortmund), bohater finału MŚ 2014, Francuz Olivier Giroud (Chelsea), czy rosyjski napastnik Artiom Dziuba (Zenit), a także skrzydłowi Pedro (Chelsea) oraz Jose Callejon (Napoli).

Najbardziej wartościowa jedenastka piłkarzy z wygasającymi kontraktami:

W. Benitez (Nice) - T. Meunier (PSG), T. Kouassi (PSG), J. Vertonghen (Tottenham), L. Kurzawa (PSG) - Willian (Chelsea), D. Silva (Man City), C. Aranguiz (Bayer Leverkusen), F. Fraser (Bournemouth) - E. Cavani (PSG), D. Mertens (Napoli).





